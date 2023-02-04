前偵查隊長酒後涉性侵遭訴 北市警：將記過免職

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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市警察局陳姓偵查隊長，值日期間深夜在駐地飲酒，涉性侵女子，台北地檢署今天偵結，依妨害性自主罪嫌起訴。台北市中正一警分局表示，將記2大過免職。

台北市警察局中正一分局發布新聞資料指出，此案是去年6月主動查處陳報，並配合檢察官調查，涉案的前陳姓偵查隊長已停職。

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中正一分局表示，今天上午經檢察官偵結，依刑法強制性交等罪嫌起訴陳姓員警，將召開考績會核議，但因陳姓員警言行失檢、涉案情節重大，會依警察人員人事條例規定，記2大過免職，針對員警違法違紀事件，會從嚴查辦，汰除不適任員警，維護警察形象。

北檢指出，民國109年12月至111年6月間，陳姓偵查隊長4度性侵女子得逞，依違反強制性交、強制性交未遂罪等罪嫌提起公訴。另外，109年9月間，陳姓偵查隊長趁與女子乘車共處後座時性騷擾得逞，因逾告訴期間，此部分處分不起訴。（編輯：李錫璋）1120204