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恆春小吃部「魚叉刺胸」命案 酒客一審判刑15年

2023/2/6 17:17
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東恆春一家小吃部去年4月發生凶殺案，陳姓男子與柯姓男子為鄭姓女子爭風吃醋，柯男持魚叉刺向陳男，送醫身亡，屏東地院今天審結，一審依殺人罪判刑15年，可上訴。

檢警調查發現，死亡的陳姓男子（38歲）與涉案柯姓男子（43歲），去年4月10日凌晨3時許，在恆春一家小吃部為了鄭姓女子爭風吃醋，引發店門口發生口角、扭打衝突，見陳男撿拾石頭，柯男一氣之下到了車上拿出魚叉刺向陳男。

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台灣屏東地方法院今天發布新聞稿指出，魚叉自陳男左腋窩後緣刺入，造成陳男胸部穿刺傷併左上肺葉貫穿和血氣胸，續發呼吸衰竭而死亡。

法官認為，2人互毆，且柯男在陳男受刺跪趴在地後，仍繼續毆打陳男，並未予以救護，雖辯稱魚叉是為正當防衛，但不可採信，審酌柯男犯罪動機、手段，事後取走案發地點小吃部的監視器主機，逕自逃離現場，試圖滅證，審理期間也翻異供詞，圖卸刑責，量處有期徒刑15年。（編輯：黃世雅）1120206

#恆春
#屏東地院
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