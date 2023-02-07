台中彩券行遭搶20萬 警方赴桃機逮獲嫌犯

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市南屯區永春東路一家彩券行，昨天凌晨打烊時遭黑衣男子闖入搶走20萬元，台中市警方今天上午在桃園機場逮獲涉嫌行搶的洪姓男子，目前正釐清案情細節中。

台中市南屯區永春東路一家彩券行，昨天凌晨0時多店員準備打烊時，突然闖入一名頭戴全罩式安全帽及身穿黑衣黑褲的男子，直接衝向櫃檯，店員驚恐奪門而出，並打電話通知彩券行老闆娘，老闆娘隨即向警方報案，清點損失現金約20萬元。

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警方追查發現，洪姓男子（38歲）犯案前即曾前往彩券行買彩券，由於過年前簽賭輸錢，在勘查地形後決定以這家彩券行下手，6日凌晨利用彩券行打烊之際闖入行搶得手，並於昨天上午搭機前往新加坡。

由於警方已鎖定洪姓男子，今天凌晨接獲移民署通報得知洪男將搭機於清晨返台後，立即前往桃園機場守候，洪男入境後即被警方逮捕，警方指出，洪男供稱因投資、運彩博弈欠債，才鋌而走險，相關案情正由警方持續釐清中。（編輯：黃世雅）1120207