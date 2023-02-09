高市少年隊追毒品案 女警扮聊天姊妹花逮獲5嫌

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高雄市政府警察局少年警察隊追查少年毒品案，由偵查組刑警假扮公園大叔在嫌犯出沒地跳繩掩護，再由女警（右）扮演散步聊天的姊妹花，一舉查獲販毒集團5名成員，全案依違反毒品罪送辦。（高雄市政府警察局少年警察隊提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月9日

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高市少年警察隊追查少年毒品案，不僅由偵查組刑警假扮公園大叔在嫌犯出沒地跳繩掩護，更由2名女警扮演散步聊天的姊妹花，一舉查獲販毒集團5名成員，依違反毒品罪送辦。

高雄市政府警察局少年警察隊今天召開記者會指出，警方日前追查一起少年吸毒案，經溯源調查張姓嫌犯等5人利用通訊軟體，以「茶飲」代號群組在網路販賣毒咖啡包，且以機車充當行動倉庫，選定監控系統較少，無管理人員，較不易被察覺老舊社區停放機車，並將毒咖啡包、愷他命藏在機車置物廂內。

警方調查，張嫌等人在與買家約定交易後，再由集團成員（俗稱小蜜蜂）從車廂內取貨發送，平日更會以2輛機車交替使用，不定時移動停放地點掩人耳目，甚至以老舊社區頂樓加蓋的鐵皮屋作為毒趴據點。

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警方經多天跟監蒐證掌握集團犯罪方式，由偵查組刑警喬裝運動大叔在鄰近空地跳繩運動，再由另2名女警扮演散步聊天的姊妹花，伺機等候犯嫌行動，並於1月31日下午等到張嫌等人出沒在埋伏地點一舉實施搜索壓制。部分犯嫌雖企圖滅證逃跑但仍遭壓制在地。共查扣毒咖啡包1012包、愷他命3小包、K盤3個等證物。

警方表示，其中近800包毒咖啡包包裝還以仿飯店拋棄式洗髮精掩人耳目，經詢問附近民眾發現這群青少年在社區活動已有近1個月，幸警方逮捕，全案依毒品危害防制條例罪及湮滅證據罪嫌，移送高雄地檢署及高雄少年及家事法院偵辦，並持續追查向上溯源。（編輯：卞金峰）1120209