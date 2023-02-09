盜剪523公尺電纜線變賣牟利 彰化男判刑2年8月

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化鹿港鎮黃姓男子2個月內犯下6起電纜線竊案，黃男剪下電纜線，用美工刀削去電纜線塑膠外皮，取得裸銅變賣牟利，遭竊取電纜線長度合計523公尺，黃男一審遭判刑2年8月。

根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，黃男涉嫌自民國111年9月至11月，在鹿港鎮及秀水鄉先後犯下6起電纜線竊案，黃男持破壞剪盜剪電纜線後，騎機車載著電纜線前往住處附近公墓，再用美工刀削去電纜線塑膠外皮，取得裸銅後變賣。

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台電公司發現鹿港鎮及秀水鄉內多處電纜線被竊報警處理，彰化警方在111年12月循線逮捕黃男，另在黃男住處查扣手電筒、安非他命吸食器等物品，檢方查出，黃男竊取得手的電纜線長度合計523公尺，價值逾新台幣8萬元。

判決書指出，黃男不思以正途獲取生活所需，任意竊取他人財物，顯然沒有尊重他人財產權的觀念，所為實屬不該，因此依刑法攜帶凶器竊盜罪，判處有期徒刑2年8個月。全案仍可上訴。（編輯：陳仁華）1120209