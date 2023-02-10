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不滿欠錢未還 莽男揮刀砍人遭逮送辦

2023/2/10 13:18（2/10 14:06 更新）
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台南市黃姓男子9日凌晨開車載著酒後傅姓情侶檔友人返家，卻因債務問題起口角，黃男憤而揮刀砍傷傅男，3人爭執中又互扯受傷，警方訊後依殺人未遂及傷害等罪嫌將黃男逮捕送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月10日
台南市黃姓男子9日凌晨開車載著酒後傅姓情侶檔友人返家，卻因債務問題起口角，黃男憤而揮刀砍傷傅男，3人爭執中又互扯受傷，警方訊後依殺人未遂及傷害等罪嫌將黃男逮捕送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月10日
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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市黃姓男子昨天凌晨開車載著酒後傅姓情侶檔友人返家，卻因債務問題起口角，黃男憤而揮刀砍傷傅男，3人爭執中又互扯受傷，警方獲報趕往逮捕、送醫，訊後送辦黃男。

台南市警局第三分局警員今天告訴中央社記者，31歲黃男昨天凌晨開車載著酒後的28歲傅男及41歲洪姓女友返家，但因傅男積欠黃男新台幣6000元未還，黃男多次催討未果，舊事重提，批評傅男有錢喝酒卻不還債，結果3人在台南市安南區同安路下車後起口角。

黃男氣憤之餘，取出西瓜刀攻擊傅男，砍中右肩，3人再互扯受傷，驚動警方到場逮捕、送醫，3人都沒有生命危險。

警方調查，傅男右肩刀傷及撕裂傷，洪女右手撕裂傷，黃男左手、右膝及右胸受傷。警方訊後，依殺人未遂及傷害等罪嫌送辦黃男。（編輯：陳政偉）1120210

#欠錢
#債務
#台南市警局
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