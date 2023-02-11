未足額分攤出遊費遭逼打工抵債 警方營救逮5嫌

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北林姓男子不滿朋友出遊飲酒作樂，未足額分攤費用，除痛打被害人還帶到工地打工抵債。被害人不勝勞力負荷，趁隙向母親求救。警方今天說，逮捕5人依妨害自由等罪嫌送辦。

新北市警察局新莊分局今天表示，廖姓男子7日與朋友林男等5人相約喝酒夜遊，吃吃喝喝的遊樂行程結束後，大家開始分攤費用。被害人於8日遭犯嫌要求要負擔一起出遊的全部花費新台幣7萬元。

新莊分局偵查隊長徐子胤表示，廖男因為身上所帶現金不足，僅支付部分金錢，引發林姓友人等不滿，雙方發生口角。

警方說，林男等5人痛打廖男後，載廖男前往新北市林口區文禾路一處工地打工償還費用。但廖男只做了半天就因為無法負荷勞動工作而放棄，後來又被載著四處找輕鬆打工機會，抵債賠償出遊費用。

警方說，一夥人開車至中和區一處加油站旁休息時，廖男假借上廁所，趁機打公共電話向媽媽求救聲稱「自己被人擄了」，廖母趕緊到派出所報案。

新莊警分局丹鳳派出所10日上午獲報，立即調閱監視器救援，1小時後，在中和區中山路的加油站救出被害人，並將林姓犯嫌等5人帶回派出所，詢問後依妨害自由、恐嚇、傷害罪嫌送辦。（編輯：李錫璋）1120211