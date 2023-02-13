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手握K菸見警心虛落跑 新北男跌倒滾一圈糗遭逮

2023/2/13 13:29（2/13 13:51 更新）
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（中央社記者高華謙新北13日電）唐姓男子日前在新北三重要下車抽K他命捲菸時剛好碰到員警，立即拔腿狂奔，沒想到才跑20公尺就突然軟腳並翻滾一圈跌倒，遭逮時還嗆聲自己如果穿運動鞋絕對跑得贏警察，遭帶回偵辦。

新北市政府警察局保安警察大隊員警9日上午在三重區二二八公園附近巡邏，並準備盤查一輛違停白色租賃汽車時，坐在副駕的乘客卻突然衝下車奔逃，才跑20公尺就踉蹌摔倒，還在地上翻滾一圈，隨即遭員警制伏，他緊抓在手上的K他命捲菸直接掉在身旁，當場人贓俱獲，立即遭逮捕並帶回偵辦。

另外，這名27歲唐男自恃年輕、體能很好，被員警帶回偵辦時還嗆聲說，如果他今天是穿跑步鞋而不是硬底鞋，警察就跑不贏他了。

警方查獲總毛重0.79公克的K他命捲菸1支，及K他他命吸管1支，全案依毒品危害防制條例罪嫌函送裁罰，後續將再追查溯源。

警方呼籲，施用毒品傷財也傷身，切勿以身試毒；另民眾如有發現可疑或不法情事，請立即向警察機關反映，共同維護社會治安，以保障生命財產安全。（編輯：張銘坤）1120213

#三重區二二八公園
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