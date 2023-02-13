休旅車國3白河段翻覆 6移工輕重傷送醫

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一輛由台籍男子駕駛、載有7名外籍移工的休旅車，13日晚間在國道3號北向台南白河路段發生失控，擦撞護欄後翻覆，造成6人輕重傷送醫，其中1名女性命危。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月13日

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）由台籍男子駕駛載有7名外籍移工的休旅車，今天晚間行經國道3號北向台南白河路段時，不明原因失控擦撞護欄後翻覆，造成6人輕重傷送醫，其中1名女性命危。

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台南市政府消防局晚間8時9分接獲報案，指稱國道3號北向306公里台南白河路段有休旅車翻覆，陸續調派8車17人前往救援，消防人員抵達現場後發現車上8人中有6人受傷，其中1名女性沒有呼吸心跳，安排救護車將傷者送醫。

警消人員初步調查發現，休旅車由台籍男子駕駛，載有7名印尼籍移工，車輛經過事故路段時不明原因失控，擦撞路肩護欄後翻覆，駕駛沒有受傷，酒測值為0，事故原因有待進一步釐清。（編輯：方沛清）1120213