紡織業者排廢水染紅東門溪 桃園市環保局開罰

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紡織染整業者傳舜企業有限公司排放未經妥善處理的廢水，導致東門溪水遭染紅。（桃園市環保局提供）中央社記者葉臻傳真 112年2月15日

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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園市政府環保局今天表示，紡織染整業者傳舜企業有限公司排放未經妥善處理的廢水，導致東門溪水遭染紅，已勒令停止排放並依法告發、開罰，若採驗水質超標，將再開罰。

桃園市環保局表示，接獲民眾陳情，桃園市與新北市鶯歌區交界的東門溪溝渠有紅色廢水排放，稽查員現場勘查發現溪水呈暗紅色，隨即啟動桃園新北聯合稽查機制，沿水路追蹤至八德區的傳舜公司，發現該公司放流口正排放紅色廢水。

環保局表示，傳舜公司為紡織染整業，領有桃市府核發的水污染防治許可證，經查核廢水處理操作程序，發現業者在廢水處理時，調整池未添加藥劑，導致處理效率不佳、污染河川水體。

環保局表示，傳舜公司在廢水處理操作上與許可規定不符，依違反水污法第14條告發，將處新台幣6萬元以上600萬元以下罰鍰，並命業者停止排放且將廢水回抽至調整池暫存；稽查員也採水送驗，若有超過放流水標準，將再處6萬元以上2000萬元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1120215