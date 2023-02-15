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金山8旬婦疑失足跌落清水溪 命危送醫

2023/2/15 21:33（2/15 21:51 更新）
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新北市金山區80多歲蔡姓婦人15日疑失足跌落住家後方清水溪，消防局獲報隨即出動人車前往搜尋，搜救人員晚間在距住家下游約50公尺處找到蔡婦，但蔡婦已失去生命徵象，立即將她送醫搶救。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月15日
新北市金山區80多歲蔡姓婦人15日疑失足跌落住家後方清水溪，消防局獲報隨即出動人車前往搜尋，搜救人員晚間在距住家下游約50公尺處找到蔡婦，但蔡婦已失去生命徵象，立即將她送醫搶救。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月15日
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（中央社記者王朝鈺新北15日電）新北市金山區80多歲蔡姓婦人今天晚間疑失足跌落住家後方清水溪，消防救起時已失去呼吸、心跳，隨即送往台大醫院金山分院搶救。

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警方指出，親友於晚間發現蔡姓婦人不見蹤影，四處尋找後，在三界壇路住家後方緊鄰清水溪畔發現血跡和鞋子，立即通報警消，消防局獲報隨即出動10車21人前往搜尋。

搜救人員於晚間7時40分，在距住家下游約50公尺處找到蔡婦，但蔡婦已失去生命徵象，立即將她抬上岸送醫急救，經警方勘查，初步排除自殺或他殺，懷疑蔡婦失足跌落清水溪，不過，確切原因仍有待進一步調查後才能釐清。（編輯：方沛清）1120215

#清水溪
#台大醫院金山分院
#三界壇路
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