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男子借錢不成竟搶友人金鍊 苗警17小時逮人

2023/2/17 12:37（2/17 13:31 更新）
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曾姓男子向吳姓友人借錢不成，竟直接搶走對方身上所戴4錢重的金項鍊，價值約新台幣2萬元。苗栗警方獲報後確認嫌疑人由高速公路往南逃逸，在案發17小時內，前往高雄逮捕曾嫌到案。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月17日
曾姓男子向吳姓友人借錢不成，竟直接搶走對方身上所戴4錢重的金項鍊，價值約新台幣2萬元。苗栗警方獲報後確認嫌疑人由高速公路往南逃逸，在案發17小時內，前往高雄逮捕曾嫌到案。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月17日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）曾姓男子向吳姓友人借錢不成，竟直接搶走對方身上所戴4錢重金項鍊，損失約新台幣2萬元。苗栗警方獲報案發後17小時內，前往高雄逮捕曾嫌到案。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天表示，吳男和22歲的曾嫌原本在公館鄉1間小吃店用餐，雙方因借貸關係互起口角。用完餐後曾嫌趁被害人準備開車沒有防備之際，突然伸手強奪他脖子上的金項鍊。

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張中指出，曾嫌扯斷約4錢重，價值2萬餘元的部分金項鍊，隨即搭乘其他車輛逃逸。警方研判曾嫌可能逃回高雄鳳山藏匿，連夜派員前往埋伏，果然會同高雄鳳山警分局員警在一間旅館順利把曾嫌逮捕到案。

警方指出，全案能迅速在案發17小時內偵破，除被害人第一時間報案，警方即時掌握案情並確認嫌疑人由高速公路往南逃逸；另一關鍵就是當地派出所員警掌握地區治安資訊，全力配合苗栗警方查緝，全案訊後依搶奪罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：孫承武）1120217

#張中
#苗栗縣
#苗栗縣警察局苗栗分局
張中
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