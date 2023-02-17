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宜蘭蘇澳店家強索保護費 北警循線逮4人送辦

2023/2/17 14:44
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（中央社記者劉建邦台北17日電）21歲李姓男子自稱竹聯幫弘仁會大哥，帶小弟專挑宜蘭蘇澳的店家強取保護費，若不從就教唆砸店。北市警局刑警大隊掌握線報逮人，警訊後將李男等4人依組織犯罪送辦。

台北市政府警察局刑警大隊去年4月間獲報，以李男為首的幫派分子在宜蘭地區恐嚇店家、強索保護費。全案會同宜蘭縣警局共組專案小組查緝。

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刑大偵三隊副隊長劉居榮說，李男有竹聯幫弘仁會背景，常在宜蘭縣蘇澳鎮出沒，在當地吸收小弟向商家索取保護費，若被害人不從動輒教唆砸店，揚言讓店家不能營業。經警方蒐證有3家店家受害。

警方專案小組布線查緝多月掌握李男等人行蹤，日前調派大批幹員前往逮人，逮捕李男與同夥等4人，現場搜出彈簧刀、皮帶刀、西瓜刀，以及不法所得新台幣14萬3000元。全案訊後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財和毀損等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。（編輯：孫承武）1120217

#劉居榮
#竹聯幫弘仁會
#北市警局刑警大隊
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