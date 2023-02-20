女子酒駕堤頂大道追撞3車 台畜名譽董事長也受害

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台北市警察局中山分局20日下午獲報在港墘路、堤頂大道二段路口發生交通事故，根據警方調查，黃姓肇事女駕駛行經案發路段時，不明原因追撞前方3輛停等紅燈的汽車，黃女及同車乘客受輕傷，另遭撞3車幸無人傷；經檢測發現黃女酒測值超標，依法送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月20日

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市堤頂大道今天下午發生連環車禍，29歲黃姓女子駕車不明原因追撞前方停等紅燈3車，台畜公司名譽董事長張裕屏為其中一車乘客，警方檢測發現黃女酒測值超標送辦。

台北市警方下午1時許獲報，指港墘路、堤頂大道二段路口發生交通事故，立即派員到場處理。

根據警方調查了解，肇事駕駛黃女行經案發路段時，不明原因追撞前方3輛停等紅燈的汽車而肇事，分別為納智捷、野馬及賓利等3車，黃女及同車乘客受輕傷，另遭撞3車幸無人受傷。

黃女和同車乘客受傷後都送醫治療，無大礙後已出院。據了解，張裕屏案發時正乘坐於遭追撞的賓利車後座，幸僅受驚嚇，並未受傷。

警方進行酒測結果，發現黃女酒測值達0.67毫克、超標，其他車輛駕駛都排除酒駕，詢後將依涉公共危險罪嫌送辦。（編輯：方沛清）1120220