雲林男騎贓車到嘉義見警自摔 民眾以為警匪追逐

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（中央社記者黃國芳嘉義縣23日電）雲林縣賴姓男子昨天在雲林偷竊機車逃至嘉義縣，因見巡邏員警，心虛超速闖紅燈，警一路尾隨，賴男自摔倒地，員警則在旁戒護，避免被其他車輛追撞，民眾以為發生警匪追逐。

嘉義縣警察局民雄分局民興派出所長林彥良今天告訴中央社記者，員警江晟銨昨天騎機車前往轄區調閱竊盜案件監視器，於下午3時35分返所時，發現賴姓男子騎機車行經民雄鄉興南村道路時，不僅沒有戴安全帽，還闖紅燈，員警便一路尾隨，賴男一路超速變換車道。

林彥良指出，賴男行經民雄鄉興中村的頭橋黃昏市場，發現員警緊追不捨，不慎自摔倒地，趕到的員警江晟銨則在旁戒護，避免被其他車輛追撞。

林彥良表示，經查賴男涉有竊盜等多項前科，並帶回派出所訊問，賴男所騎乘機車為昨天在雲林縣斗南鎮失竊。警訊後，全案依竊盜等罪嫌移送偵辦。

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警方調查，賴男昨天在雲林斗南一處機車行，見外面停放一輛已完成維修的機車沒有拔鑰匙，即趁業者不注意，則竊得機車前往嘉義縣，懷疑賴男是到嘉義地區尋找下一個作案目標。

賴男在嘉義縣頭橋黃昏市場被員警「壓制」，過程被一旁民眾以手機錄影，並以「警匪追逐」為標題上傳臉書（Facebook）社群，引發網友熱議。警方今天澄清沒有引起警匪追逐。（編輯：謝雅竹）1120223