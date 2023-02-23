竹南西濱彎道撞護欄 騎士彈飛摔落頭部重創身亡
2023/2/23 14:41（2/23 15:06 更新）
一名機車騎士22日晚間行經苗栗縣竹南鎮台61線南下89.9公里側車道，疑因過彎不慎擦撞護欄後摔落一旁約2公尺下方產業道路，當場死亡。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月23日
（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗竹南台61線昨晚發生死亡車禍，一輛機車疑似過彎時擦撞護欄，騎士彈飛摔落約2公尺下方產業道路，頭部重創身亡。警方今天表示，騎士無酒駕，詳細事故原因待調查釐清。
苗栗縣警察局竹南分局透過新聞稿指出，竹南派出所22日晚間8時許接獲報案，竹南鎮台61線西濱快速道路南下側車道89.9公里處，有一輛機車發生事故，員警立即前往處理。
警方到場發現，機車倒在側車道上，而張姓男騎士（60歲）摔落到護欄外、約2公尺下方的產業道路上，安全帽已鬆脫，頭部重創，留下大片血跡，當場死亡。
竹南派出所副所長劉佾庭指出，事故路段為彎道，據現場初步研判，騎士疑因過彎不慎擦撞護欄後彈飛，摔落下方產業道路不幸身亡；張男無酒駕情形，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。（編輯：李錫璋）1120223
苗栗縣竹南鎮台61線西濱快速道路89.9公里處22日晚間發生死亡車禍，機車騎士疑因過彎不慎擦撞護欄，彈飛摔落約2公尺下方產業道路身亡。警方23日表示，騎士安全帽脫落，頭部重創，經調查無酒駕情形，詳細事故原因待進一步釐清。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月23日
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