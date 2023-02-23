勤指中心電腦遭駭 北市消：無個資外洩

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）媒體報導，台北市消防局勤指中心電腦遭駭客植入挖礦程式，且時間逾半年。消防局今晚說，經查應為外部攻擊者以暴力方式破解局內伺服器主機，無個資外洩疑慮，已強化資安。

ETtoday新聞雲今天報導指出，台北市消防局公務電腦遭不明人士植入挖礦程式，盜用公務機關電力、電腦運算力挖礦牟利。消息來源指出，消防局今年進行內部系統升級，發現指揮中心公務電腦遭植入挖礦程式，資安單位立即展開調查。

對此，消防局晚間告訴中央社記者，國家資通安全研究院今年1月17日發現消防局資訊設備連線至挖礦主機，便請資安人員依規定至國家資通安全通報應變網站通報並進行應變。

消防局說，隨後依「資通安全事件通報及應變辦法」規定辦理，於1月19日上午10時19分完成損害控制，經查並無個資外洩疑慮情形，並至國家資通安全通報應變網站完成結報。

消防局指出，上述資訊設備非屬核心資通系統，且與119派遣系統無關，沒有保存民眾個資，所以並無個資外洩疑慮，依「資通安全事件通報及應變辦法」規定，本案屬第一級（輕微）資通安全事件。

同時，消防局資安協助廠商工程師協助調查，研判原因為外部攻擊者以暴力方式破解局內伺服器主機，已強化相關資安作為。（編輯：蕭博文）1120223