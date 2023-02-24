嘉市資源回收場火警 濃煙竄天際伴隨惡臭

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嘉義市資源回收場24日中午發生火警，濃煙直竄天際，空氣中伴隨著回收物燃燒的惡臭。由於風勢助長火勢，加上現場水源不足，嘉義市消防局加派人車支援，現場4部挖土機協助開挖滅火，燃燒面積約200平方公尺。（民眾提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年2月24日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市24日）嘉義市資源回收場今天中午12時許發生火警，濃煙直竄天際，空氣中伴隨著燃燒回收物的惡臭，燃燒面積約200平方公尺，嘉義市消防局立即派員滅火，起火原因待查。

嘉義市消防局表示，今天中午12時許接獲民眾報案，指稱資源回收場起火並冒濃煙，立刻出動相關車輛前往搶救。

由於風勢助長火勢，加上現場水源不足，嘉義市消防局加派第二分隊及2部水庫車支援，現場4部挖土機協助開挖滅火，燃燒面積約200平方公尺。

住在附近的黃姓居民說，吃飯時間聽到消防車呼嘯而過，抬頭一望，看見資源回收廠冒出濃煙，空氣中還飄散著惡臭味。

嘉義市議員陳家平指出，資源回收場去年7月曾發生火警，當時火勢迅速撲滅，火調原因是自燃，不知道此次起火原因為何，環保局必須重視回收場安全問題

嘉義市環保局表示，資源回收場原是暫放廢木材和巨型廢棄物的地點，去年7月發生火警後，有加強灑水和門禁控管、警衛不定時場區巡視，確保現場安全。

嘉義市環保局說，原本在彌陀路有資源回收場因尚未發包，所以近個月的資源回收物堆置在資源回收場，目前現場還在搶救，起火原因待釐清。（編輯：郭諭儒）1120224