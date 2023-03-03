小客車撞破護欄墜頭份大橋下 駕駛送醫不治

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苗栗縣頭份大橋3日發生死亡車禍，41歲曾姓男子駕駛自小客車失控撞破護欄，連人帶車墜落約3層樓深橋下，送醫後傷重不治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月3日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣頭份大橋今天發生死亡車禍，41歲曾姓男子駕駛自小客車，失控撞破護欄，連人帶車墜落約3層樓深橋下，曾男胸口臟器外露，當場無呼吸心跳，經消防局送醫後傷重不治。

苗栗縣消防局指出，上午9時28分接獲報案稱，頭份市正興路頭份大橋發生車輛墜橋事故，出動人車趕往現場發現一輛自小客車撞破頭份大橋護欄後掉落橋下，傷者胸部大面積撕裂傷，已呈OHCA（到院前心肺功能停止），由救護人員協助脫困後送往為恭醫院。

警方表示，駕駛為41歲曾姓男子，到院時胸口臟器外露，頭部、四肢多處擦挫傷及撕裂傷，已無呼吸心跳，傷重不治。

車輛墜落處一旁的砂石場員工指出，事發時有同事發現頭份大橋竟有一輛車飛下來，聽到聲響也趕往查看，駕駛、整車都是血；在附近田地工作的男子說，遠遠聽到一陣像是倒玻璃的聲音，接著就有救護車趕抵現場。

警方初步調查，男子住在事發地點附近，上午從頭份市水源路往中正路方向行駛，但事故發生後，因失血過多難以抽血，肇事原因待進一步釐清。（編輯：方沛清）1120303