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首頁 / 社會

網路互嗆撂人圍毆擄人 新店警追緝救援移送11人

2023/3/4 16:55
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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市新店區2日發生打架、擄人事件，警方說，案發後有11人被逮捕或投案，被擄的男子也平安獲釋。已將涉嫌擄人的11人，依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害等罪嫌移北檢。

媒體今天報導，遭移送的11人中，有一名主嫌為新北市某機關首長的兒子；新北市新店警方下午證實，被告中，確實有與該名首長同姓氏的男子，但警方不會調查其父母身分，更沒有證實嫌疑人家長身分。

中央社記者致電這名機關首長手機，但他並未接聽，無法證實遭移送的被告，是否為其兒子。

新北市府新店警察分局偵查隊長蔡調坤3日透過影片表示，2日傍晚5時許獲報，新店區寶橋路某公司發生打架事件；警方趕抵現場發現，是公司員工的妻子，與對方陳姓男子有糾紛，並在網路互嗆才導致糾紛。

警方說，陳男等人砸毀公司裝潢後，毆傷公司的2名員工，一群人還擄走17歲劉姓員工。

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警方說，報請市警局刑警大隊、台北地檢署指揮偵辦，調閱監視器鎖定涉嫌打架的4輛車，陸續在新店區中興路、台北市、新北市三重區、中和區查獲4輛車與涉嫌人。

警方說，這起互毆糾紛涉案共11人，陸續分別由警方逮捕，或自己透過警方勤務中心投案，被擄走的劉姓男子也在3日凌晨獲釋。11人詢問後，依照違反組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1120304

#台北地檢署
#蔡調坤
#新北市
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