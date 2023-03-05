男騎士攜毒和疑土製炸藥 難逃北市保大警法眼
2023/3/5 10:37
（中央社記者黃麗芸台北5日電）有毒品前科的31歲楊姓男子近日騎車行經北市大同區遇警路檢點時，因神情有異遭警盤查，竟於其外套口袋和機車置物箱分別查獲安非他命、疑似土製炸藥和鋼珠等物，全案依法送辦。
台北市警察局保安警察大隊今天召開記者會， 第二中隊分隊長歐沛洋表示，隊上員警於2月25日上午9時許在大同區延平北路二段、民權西路口執行路檢勤務時，發現31歲楊姓男騎士行經路檢點時眼神飄忽閃躲、形跡可疑，便依法攔停盤查。
盤查過程中，警方在楊男所穿外套口袋內查獲第二級毒品安非他命2包，進而實施附帶搜索後，在楊男機車置物箱內查獲疑似土製炸藥5個，以及製作土製炸藥的鋼珠150顆。
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楊男辯稱，基於好奇心才憑印象自行製作，並未交代動機和用途。警方目前已將相關證物送交鑑定。全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送大同分局續辦。
保大警提醒，煙火、鞭炮等是民眾慶祝節慶時常見的物品，但不肖歹徒卻意圖將其改造為危險爆裂物，這類爆裂物主要成分為黑色火藥，對磨擦、火花具有高度敏感性，稍有不慎極易發生意外事故，且未經許可製作爆裂物依法可處7年以上有期徒刑重罪，呼籲民眾切勿因一時好奇以身試法。（編輯：方沛清）1120305
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