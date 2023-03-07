被控指使搶劫得手逾3000萬元 幫派大哥無罪確定

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）台北市2名女子駕車載送逾3000萬元現金途中遭人搶劫，檢方起訴涉幕後指使的四海幫郝姓大哥，一審依強盜罪判刑10年，二審改判無罪。最高法院駁回檢方上訴，郝男無罪確定。

全案起於，台北市警方於民國107年10月29日晚間獲報，鄧姓、王姓女子開車行經北市信義區中坡北路時，鄧女下車買宵夜，突有數名陌生男子衝上車，並喝令強逼王女下車，犯嫌隨即駕車逃逸，案發時車上載有逾新台幣3000萬餘元。

案發後，檢警循線陸續逮捕涉案的犯嫌王姓、林姓男子，並依強盜罪起訴。林男在偵訊過程中，供稱搶案的幕後指使者為某幫派郝姓大哥。

檢警查出，郝男涉透過內神通外鬼方式，由被害人與共犯事前相約交付大筆現金，再由郝男指派旗下幫眾王男等3人於中途下手行搶。郝男遭拘提到案後，北檢向法院聲請羈押禁見獲准，並依強盜罪起訴郝男。

一審的台北地方法院判決指出，郝男參與搶案的事前謀議與事後處分贓款，不思正道取財，也未坦承犯行，依結夥攜帶凶器強盜罪，判處郝男有期徒刑10年。

郝男上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，卷證內容無法認定郝男親自參與主導犯罪與贓款分配，全案僅其中一名林姓共犯的片面指述，且前後指述不一，不足以證明郝是搶案主嫌，撤銷原判，改判無罪。

檢方不服判決，提起上訴，最高法院認為二審調查證據完備，日前駁回上訴，全案確定。（編輯：戴光育）1120307