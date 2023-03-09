蔡清祥：扁保外就醫依法審核 38死囚因釋憲未執行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法務部長蔡清祥（右2）9日上午受邀到立法院司法及法制委員會說明立法計畫，備質詢前接受媒體聯訪。中央社記者劉世怡攝 112年3月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北9日電）媒體報導，宣布參選總統的王建煊表態，當選總統立刻關前總統陳水扁，並會槍決死囚；法務部長蔡清祥今天對此表示，保外就醫是依法審核，38名死囚現釋憲中，待程序完備即執行。

聯合新聞網報導，前監察院長王建煊昨天受訪時宣布參選2024年總統大選，並指前總統陳水扁保外就醫卻活躍於政壇，在外面趴趴走，他若當選總統，立刻關阿扁，並質疑死囚不執行，若當選總統，1個月內會將死囚槍決。

法務部長蔡清祥今天上午受邀到立法院司法及法制委員會說明立法計畫，備質詢前接受媒體聯訪。

蔡清祥表示，有關保外就醫的受刑人，會依法監看及審核，現在都是依法進行處理中；有關死刑犯執行，只要法律程序完備，法務部一定會依法執行，目前死刑犯為38人，因為有人聲請再審，以及全部死囚都有聲請大法官釋憲，所以一切程序都還在進行中，如果釋憲有了結果，且一定法律程序完備的話，就一定會依法執行。

媒體追問，前行政院發言人陳宗彥遭指疑接受性招待有無涉貪及涉貪案件簽呈等卷證資料疑外流等情事，現行調查狀況。

蔡清祥對此表示，個案都是由檢察官依法處理，他有要求檢察機關儘快釐清相關責任。

媒體問，台南地檢署偵辦台南市正副議長涉嫌賄選等案件，將正副議長邱莉莉、林志展等人提起公訴，對邱莉莉指起訴書內容為憑空想像，有何看法。

蔡清祥指出，個案已經由檢察官偵查終結起訴，一切由後續法院審判來決定。

媒體追問，大法官都是蔡總統提名的，會不會喪失司法的制衡能力，蔡清祥回應，法律規定就是如此，由總統提名，然後立法院來通過。

至於，針對竹聯幫近日春酒壯大聲勢部分，蔡清祥表示，警政署已成立專案小組，檢察署檢察官一定會全力支持，掃黑是政府重要政策，一定會強力掃黑，不讓其妨害社會安全。（編輯：陳仁華）1120309