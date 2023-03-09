6旬男步行上國道 連遭3車撞擊死亡

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62歲李姓男子8日深夜步行上國道1號五堵路段，接連遭3輛車撞擊，員警抵達現場時發現李男被壓在自小客車前保桿下，經警消目視已明顯死亡。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月9日

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）62歲李姓男子昨天深夜步行上國道1號五堵路段，接連遭3輛車撞擊，最後被輾壓在車底死亡。3名駕駛經酒測後無酒精反應，肇事原因待警方釐清，後續報請台灣基隆地方檢察署相驗。

國道警方昨天深夜11時44分接獲通報，國1北向6.8里五堵路段有行人，立即通報線上巡邏車前往查看，2分鐘後警方接到民眾報案，指行人被車輛撞擊。

員警抵達現場發現一名行人被壓在自小客車前保桿下，經警消目視已明顯死亡；事故現場今天凌晨0時50分排除。

警方初步了解，死者疑從北向五堵出口逆向進國道後，順向行走於外側車道往北，遭行駛在外側車道由成姓男子駕駛自小客車撞擊後，再遭楊姓男子駕駛的大貨車撞擊，最後被陳姓男子駕駛的自小客車輾壓在車底。

死者家屬告訴警方，李姓男子昨天上午出門，不清楚去向，接到警方通知才知李姓男子遭撞擊身亡。（編輯：李明宗）1120309