更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
巴赫姆特非軍事重鎮為何遭俄軍強力攻奪？政治意義一篇看懂
首頁 / 社會

6旬男步行上國道 連遭3車撞擊死亡

2023/3/9 10:04（3/9 10:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
62歲李姓男子8日深夜步行上國道1號五堵路段，接連遭3輛車撞擊，員警抵達現場時發現李男被壓在自小客車前保桿下，經警消目視已明顯死亡。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月9日
62歲李姓男子8日深夜步行上國道1號五堵路段，接連遭3輛車撞擊，員警抵達現場時發現李男被壓在自小客車前保桿下，經警消目視已明顯死亡。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）62歲李姓男子昨天深夜步行上國道1號五堵路段，接連遭3輛車撞擊，最後被輾壓在車底死亡。3名駕駛經酒測後無酒精反應，肇事原因待警方釐清，後續報請台灣基隆地方檢察署相驗。

國道警方昨天深夜11時44分接獲通報，國1北向6.8里五堵路段有行人，立即通報線上巡邏車前往查看，2分鐘後警方接到民眾報案，指行人被車輛撞擊。

員警抵達現場發現一名行人被壓在自小客車前保桿下，經警消目視已明顯死亡；事故現場今天凌晨0時50分排除。

警方初步了解，死者疑從北向五堵出口逆向進國道後，順向行走於外側車道往北，遭行駛在外側車道由成姓男子駕駛自小客車撞擊後，再遭楊姓男子駕駛的大貨車撞擊，最後被陳姓男子駕駛的自小客車輾壓在車底。

死者家屬告訴警方，李姓男子昨天上午出門，不清楚去向，接到警方通知才知李姓男子遭撞擊身亡。（編輯：李明宗）1120309

#國道
#台灣基隆地方檢察署
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族