被控制男子臨櫃異常交易行員報警 彰警破詐團另救出遭囚3人

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彰化警方破獲以汪男為首的詐騙集團，警方指出，汪男等人刊登求才廣告，脅迫被害人提供人頭帳戶，員警在彰化市一間汽車修配場逮捕汪男等5名詐騙集團成員，救出被囚禁的3人，另起出球棒、現金等贓證物。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月9日

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）何男前往銀行轉帳時被發現帳戶有大筆異常交易，遭行員通報警方；警方詢後查出何男受詐騙集團脅迫提供人頭帳戶，並循線前往彰化市汽車修配場救出被詐騙集團囚禁的另外3人，逮捕主嫌汪男等5詐團成員。

彰化縣警察局今天發布新聞稿指出，何男6日前往彰化市一間銀行申辦網路銀行約定轉帳功能，但銀行行員發現何男帳戶有大筆異常金流交易，通報員警到場；經警詢後，何男才坦承遭詐騙集團暴力脅迫前往銀行申辦約定轉帳，供稱還有3人遭到詐騙集團囚禁。

警方指出，何男誤信求職廣告，以為可打工度假賺錢，沒想到和對方約定碰面上車後，就被詐騙集團帶至台中市一間別墅控制行動，手機、證件、自然人憑證及存摺金融卡均被沒收，何男後來又被詐團成員帶到彰化市一間汽車修配場，與其他3名被害人一起被囚禁。

彰化分局派員前往汽車修配場，逮捕主嫌汪男等5名詐團成員，救出被囚禁的3名被害人，另起獲查扣證件、存摺、武士刀、球棒，以及現鈔新台幣逾20萬元等贓證物。

汪男等5人經警訊後，被依詐欺、妨害自由等罪移送彰化地檢署偵辦，其中汪男、孫男及謝男遭聲押獲准；警方指出，將持續追查汪男為首的詐騙集團有無其他成員，進一步釐清案情。（編輯：陳仁華）1120309