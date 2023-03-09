男持彈簧刀猛刺情敵致死 二審仍判刑14年

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）屏東黃姓男子不滿鄭姓女友移情別戀，去年約李姓情敵和鄭女到大鵬灣談判，持刀猛刺李男致重傷不治。一審屏東地院依殺人罪判處黃男14年徒刑，高雄高分院今天維持原判。

一審屏東地方法院判決書指出，黃男去年4月間約李男、鄭女前往屏東大鵬灣談判，但他一下車就夥同蘇姓友人痛毆李男，隨後拿出隨身攜帶的彈簧刀朝李男肩膀、背部猛刺。

判決提到，黃男不久後報警自首與人互毆；李男經警方送醫急救仍傷重不治，案經屏東地檢署偵結起訴。

黃男一審時辯稱是與李男互毆，且當天是為了挽回女朋友，沒有殺害李男動機。但一審審理後認定，黃男僅因感情私怨，酒後邀集好友到場談判，持彈簧刀捅刺被害人後肩與後背，手段凶狠，危害社會治安甚鉅。

一審審酌黃男否認殺人犯行，且未與被害人家屬和解、賠償或取得諒解，依殺人罪判處有期徒刑14年，蘇姓男子則被依傷害罪判刑3年6月。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，認為原審針對黃男犯罪事實的判決並無不妥，今天駁回此部分上訴，仍依殺人罪判處黃男14年徒刑，蘇男則改判刑2年6月。本案仍得上訴最高法院，全案尚未確定。（編輯：蕭博文）1120309