前鴻海老臣廖萬城涉收回扣 判連帶賠償4500萬元

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（中央社記者林長順台北10日電）前鴻海資深副總經理廖萬城涉收佣金刑事部分確定。鴻海認為廖男等人造成損失提告求償，台北地院判廖男等人應連帶賠償約新台幣4500萬元（日圓1億8374萬餘元及人民幣34萬元）。

廖萬城與前鴻海SMT技委會經理鄧志賢被控透過白手套郝緒光從民國98年7月至100年12月間，向鴻海集團供應商，依交易金額一定比例，違背職務收受供應商給付佣金（回扣）。最高法院判處廖萬城有期徒刑2年、鄧志賢1年徒刑、郝緒光判刑6月確定。

鴻海公司認為，廖萬城等人所為，導致供應商認為鴻海容任員工收取不當利益、破壞公平誠實交易原則而有商譽損失，並讓鴻海喪失與供應商經由正當議價程序，以取得最佳優惠報價及獲取最大議價降幅的採購利益，向法院提告求償。

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台北地方法院審理後，認為廖萬城、鄧志賢、郝緒光所為確實造成鴻海損失，鴻海求償有理由，判決3人須連帶給付鴻海，日圓1億8374萬5296元及人民幣34萬元，共約新台幣4500萬元。全案可上訴。

另外，鴻海認為廖萬城收取供應商佣金，違反誠信廉潔約定，提告求償。最高法院今年2月判決廖萬城須賠償鴻海77萬餘美元，折合約新台幣2000萬餘元確定。（編輯：方沛清）1120310