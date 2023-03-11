配合中央威力掃蕩 金門警查獲詐欺竊盜及毒品案

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金門縣警察局11日表示，自1日起實施「幫派組合專案臨檢」勤務，共查獲詐欺案件26件35人、竊盜1件1人、酒駕公危3件3人、毒品案3件3人，以及通緝犯2人。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月11日

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金門縣警察局今天表示，自1日起實施「幫派組合專案臨檢」勤務，配合中央威力掃蕩勤務，共查獲詐欺案件26件35人、竊盜1件1人、酒駕和毒品案各3件3人，以及通緝犯2人。

金門縣警局發布新聞稿表示，內政部警政署9日至12日規劃全國同步實施「威力掃蕩」勤務，打擊黑道幫派，展現政府執法決心。

金門縣刑大副大隊長董紀宏表示，轄內雖無類似台灣黑道組織，但仍有少數不良組合及偶發鬥毆事件，因此針對19個卡拉OK、KTV、酒店及小吃部等易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，投入60名警力，檢肅組合分子、查緝非法槍械、毒品、詐欺、暴力案件，同時嚴辦聚眾鬥毆等工作，展現打擊暴力犯罪決心。

董紀宏指出，專案期間至今未查獲不法，但自1日起實施「幫派組合專案臨檢」勤務，共查獲詐欺案件26件35人、竊盜1件1人、酒駕公危3件3人、毒品案3件3人，以及通緝犯2人。

此外，金寧榜林圓環頻頻發生車禍，縣警局表示，今年至今發生各類交通事故6件，較去年同期11件，減少5件。縣警局規劃巡邏勤務，提高見警率，強化各項宣導；並建議縣府觀光處設置紅綠燈，降低交通事故；同時呼籲民眾，車輛行至無號誌的圓環路口時，應讓已進入圓環車道的車輛先行，並減速慢行。（編輯：郭諭儒）1120311