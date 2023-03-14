桃園會稽垃圾掩埋場火勢延燒 6校12里要戴口罩

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桃園市虎頭山上的會稽垃圾掩埋場14日凌晨發生火警，由於廢棄物眾多，火勢仍在燃燒中，但已獲控制。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 112年3月14日

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市虎頭山上的會稽垃圾掩埋場今天凌晨發生火警，目前仍在燃燒；由於臭味持續傳出，桃園市環保局已通知鄰近6所國中小學以及12個里，請學生和居民戴上口罩、減少外出。

桃園市桃園區成功路三段上的會稽垃圾掩埋場，凌晨1時許發生火災，燃燒面積約1000平方公尺，不少居民遠遠就聞到燒塑膠臭味，直到現在仍未散去；消防局向中央社記者表示，由於廢棄物眾多，火勢仍在燃燒中，但已獲控制。

桃園市政府環保局表示，已在第一時間派員至現場進行應變，並通知行政院環境保護署環境技術小組至現場進行空氣品質監測，目前尚未有監測指數超標情形，但空氣中仍因火災而有臭味。

環保局說，考量事故發生地點鄰近處有6所國中小學，已於上午6時許先行通知校方提醒學生白天上學途中及上課期間戴上口罩、並減少戶外活動；另通知附近12里長建議附近居民減少戶外活動，若有需要外出活動，並建議戴上口罩，以維護自身健康。

會稽垃圾掩埋場已在2002年封場，僅限堆置掃街塵土、溝泥及暫置風災後清理的樹枝枯木等，2019年、2020年間都曾發生火警，延燒5小時、12小時後才被撲滅。（編輯：方沛清）1120314

桃園市虎頭山上的會稽垃圾掩埋場14日發生火警，燃燒面積約1000平方公尺，不少居民遠遠就聞到燒塑膠臭味。（環保局提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月14日