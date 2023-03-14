彰監受刑人朱漢宗逃1夜落網 動機疑與人相處有關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）彰化監獄受刑人朱漢宗昨天脫逃，警方今天上午前往朱漢宗位於永靖鄉的老家找人，朱漢宗見警方拔腿就跑，但跑沒多遠就遭警方壓制，初步了解脫逃原因疑與他人相處不愉快有關。

彰化監獄29歲受刑人朱漢宗昨天趁自主監外作業時脫逃，警政署刑事局昨晚發布「要案查緝專刊」通報警察機關加強查緝，並要求所有單位員警查緝時注意自身安全；根據查緝專刊，朱漢宗特徵為右眼下有痣，在彰化監獄受刑時趁自主監外作業脫逃。

朱漢宗昨天脫逃後，彰化縣警察局刑警大隊、員林分局等單位共同組成專案小組漏夜到可能藏匿地點找人，員警今天上午前往朱漢宗位於永靖鄉老家一帶查訪，朱漢宗見警方上門拔腿就跑，但跑沒多遠便遭壓制逮獲，身體無明顯外傷。

彰化監獄副典獄長吳瑞寶今天接受中央社記者訪問表示，朱漢宗犯下多起竊盜案，民國108年12月24日到彰化監獄服刑，原定113年1月14日服刑期滿，在監表現正常，在彰濱工業區一家玻璃工廠監外作業，工作表現也獲雇主稱讚認真，且符合假釋申請資格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據了解，朱漢宗脫逃動機疑與監獄「同學」相處不愉快有關，吳瑞寶說，朱漢宗白天在工廠工作，晚間回到監獄休息，未聽聞朱漢宗遭「同學」欺負情形，且明年初就可出獄，想不到朱漢宗脫逃動機，但若朱漢宗反映與其他受刑人有相處問題，獄方後續將進一步了解。

朱漢宗昨天上午10時30分說要上廁所，由於超過半小時未歸且找不到人，廠方立即通報彰化監獄，獄方1小時內、約中午通報檢方、法務部矯正署；據了解，朱漢宗逃脫後竄進附近小路，再搭公車至永靖鄉，走回老家躲在一間無人居住的荒廢、破舊平房過夜。（編輯：郭諭儒）1120314