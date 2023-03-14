彰化監獄脫逃受刑人朱漢宗落網 警方押回偵訊
2023/3/14 10:39（3/14 10:50 更新）
（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）彰化監獄受刑人朱漢宗昨天脫逃，彰化警方今天上午10時前往朱漢宗位於永靖鄉的老家找人，朱漢宗見警方上門拔腿就跑，但跑沒多遠就遭警方制伏，由縣警局、員林分局帶回釐清。
彰化監獄受刑人朱漢宗昨天前往工廠工作時，利用中午休息時間脫逃。獄方指出，朱漢宗因犯下多起竊盜案，被判有期徒刑4年1月5天，民國108年12月24日到彰化監獄服刑，原訂113年1月14日服刑期滿，110年因表現良好，被遴選可執行自主監外作業，而朱男上午前往彰濱工業區一間玻璃工廠工作時，利用午休時間趁他人不注意時脫逃。
根據台灣彰化地方法院日前公布的刑事裁定書，朱男108年7月至109年9月，在台北市以及彰化縣共犯下18起竊盜案，除在台北市多間娃娃機店竊取娃娃機台裡面的硬幣外，也曾在彰化縣開走沒有拔下鑰匙的貨車，犯下竊盜罪遭判刑。（編輯：卞金峰）1120314
29歲彰化監獄受刑人朱漢宗13日趁自主監外作業時脫逃，警政署刑事局發布「要案查緝專刊」。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月13日
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