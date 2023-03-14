更多編輯台推薦新聞：
第95屆奧斯卡得獎名單看這裡 布蘭登費雪楊紫瓊稱帝封后
娛樂

第95屆奧斯卡得獎名單看這裡 布蘭登費雪楊紫瓊稱帝封后

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

彰化監獄脫逃受刑人朱漢宗落網 警方押回偵訊

2023/3/14 10:39（3/14 10:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）彰化監獄受刑人朱漢宗昨天脫逃，彰化警方今天上午10時前往朱漢宗位於永靖鄉的老家找人，朱漢宗見警方上門拔腿就跑，但跑沒多遠就遭警方制伏，由縣警局、員林分局帶回釐清。

彰化監獄受刑人朱漢宗昨天前往工廠工作時，利用中午休息時間脫逃。獄方指出，朱漢宗因犯下多起竊盜案，被判有期徒刑4年1月5天，民國108年12月24日到彰化監獄服刑，原訂113年1月14日服刑期滿，110年因表現良好，被遴選可執行自主監外作業，而朱男上午前往彰濱工業區一間玻璃工廠工作時，利用午休時間趁他人不注意時脫逃。

根據台灣彰化地方法院日前公布的刑事裁定書，朱男108年7月至109年9月，在台北市以及彰化縣共犯下18起竊盜案，除在台北市多間娃娃機店竊取娃娃機台裡面的硬幣外，也曾在彰化縣開走沒有拔下鑰匙的貨車，犯下竊盜罪遭判刑。（編輯：卞金峰）1120314

29歲彰化監獄受刑人朱漢宗13日趁自主監外作業時脫逃，警政署刑事局發布「要案查緝專刊」。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月13日
29歲彰化監獄受刑人朱漢宗13日趁自主監外作業時脫逃，警政署刑事局發布「要案查緝專刊」。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月13日
#彰化監獄
#朱漢宗
#逃獄
延伸閱讀
殺警凶嫌「逾假未歸」 曹瑞傑叔叔：這4字傷口灑鹽女受刑人監外工作涉蹺班 蔡清祥：非常不應該花蓮自強外役監受刑人魯宗龍脫逃 藏匿汐止網咖被逮外役監誤植返家探視公文日期 蔡清祥：疏忽要檢討
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族