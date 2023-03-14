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確診病患砍傷3護理師 二審改判9年4月

2023/3/14 12:48（3/14 12:59 更新）
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（中央社記者劉世怡台北14日電）衛福部雙和醫院COVID-19確診洪姓病患持刀砍傷3名護理師，一審依3個殺人未遂罪判刑12年半。二審今認定其一殺人未遂罪應論傷害罪，另2罪維持，改判洪男9年4月。可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，洪男持檳榔刀，朝施姓及陳姓護理師身體要害部位刺擊，甚至在二人接連倒地並以腳踢、手擋方式閃避後，仍未停止攻擊；洪男對此辯稱無殺人犯意等語，並不足採信，依二個殺人未遂罪論罪。

二審指出，洪男持檳榔刀朝蔡姓護理師刺擊，蔡女閃避倒地，但上腹部因遭利刃劃過而有3公分擦傷；二審合議庭審酌洪男下手輕重、攻擊部位以及後來行兇轉移目標攻擊陳姓護理師等，經綜合判斷認定此部分，洪男行為構成傷害罪。

二審表示，依據醫院鑑定，認定洪男犯案時可以掩飾兇器，也能控制情緒的言語等，判斷他當日起床至案發過程後數小時內並未有意識混亂、注意力或認知嚴重受損的情形，應可理解持刀攻擊他人身體將可造成的結果，即他在犯案時的辨識能力及控制能力並無喪失或顯著降低情形，須負完全刑事責任。

二審判決指出，洪男因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）入住雙和醫院負壓隔離病房，於民國110年5月31日上午，擅自走出病房尋找出口試圖離開，經施姓護理師攔阻並告知不能離開病房區域後，竟持檳榔刀刺向施女要害部位，經施女呼喊求救後，蔡女及陳女趕至現場出聲制止。

判決指出，洪男轉而持刀刺向蔡女，蔡女見狀往後閃避，因站立不穩倒地，遭洪男持刀劃過上腹部後，扶起施女逃離；洪男持刀朝向未及逃走的陳女胸部刺擊，並在陳女抵擋攻擊，並嘗試奪刀未果而負傷倒地時，持刀刺擊倒臥的陳女腹部，陳女右手掌受有嚴重減損機能的重傷害。

一審新北地方法院依殺人未遂罪3罪，判洪男應執行12年6月，案經上訴，二審由高院審理。（編輯：李亨山）1120314

#衛福部雙和醫院
#二審台灣高等法院
#雙和醫院
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