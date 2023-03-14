民眾以老鼠誘食拍攝保育類東方鵟觸法 宜縣府函送

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宜蘭縣員山鄉山區最近有人將老鼠夾在棲架上，以誘食方式誘拍保育類動物東方鵟，觸犯野生動物保育法。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年3月14日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）宜蘭縣政府今天表示，員山鄉山區最近有人將老鼠夾在棲架上，以誘食方式誘拍保育類動物東方鵟，觸犯野生動物保育法，全案已函請保七總隊（保育警察）偵辦。

縣府農業處表示，3月初獲報，有人在員山鄉雙連埤山區將老鼠夾在棲架上，誘食誘拍第二級、珍貴稀有保育類野生動物東方鵟。經派員上山稽查，當場發現有一群人在拍攝，也有人當場在放誘餌。

農業處指出，東方鵟主要分布於東亞地區，是冬季來台過冬的過境鳥，2至4月會陸續北返。誘食誘拍會影響生物習性，可能會造成幼鳥不會學習如何獵捕，且因有食物關係，也會影響北返時間，這類行為已對保育類等動物造成騷擾，違反野生動物保育法。至於收費拍攝的問題，農業處日前再度上山稽查，已未見拍攝人群，且地主有拉起封鎖線，標示「私人土地、禁止進入」。

地主在臉書發文澄清，近日有不肖人士假借他們的名義收費拍攝，他們沒有收取任何費用，也呼籲不要支持誘食拍攝行為。

農業處畜產科長余瑋翎受訪時說，保育類野生動物不得騷擾、虐待，誘食誘拍方式已違反野生動物保育法規定，可處1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣6萬至30萬元罰金，已將蒐證的車號、人員函送警方偵辦。（編輯：張銘坤）1120314