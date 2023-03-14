彰化離岸風電平台男屍解剖 胃中無殘渣疑受困多時

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（中央社記者蘇木春台中14日電）彰化縣王功外海1座離岸風機爬梯平台上，7日被發現有1具男性遺體。檢方今天解剖遺體，發現死者外觀無致命傷，胃中無食物殘渣，可能在海上受困多時，已採集檢體送驗釐清死因。

台中地檢署告訴中央社記者，今天經檢察官會同法醫解剖死者遺體，發現外觀無異狀、無外力造成的致命傷，胃中無食物殘渣，可能已在海上受困多時，至於是否因飢餓、脫水等原因造成死亡，已採集臟器等相關檢體送驗釐清。

至於外傳死者與5日發生在彰化外海的翻覆小艇案件有關，檢方指出，因翻覆案件與遺體研判死亡時間有出入，已排除與小艇案件有關，身分仍在清查中。

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台中海巡隊7日約中午12時30分獲報，位於彰化縣王功外海西方5浬，在1座離岸風機爬梯平台上發現1具男性遺體，死者身高約160公分，遺體經由台中海巡隊巡防艇運返台中港並泊靠4D碼頭，後續送往台中殯儀館冰存。

海巡人員表示，經清查死者非風電公司員工，離岸風機爬梯平台相當高，一般人要從海上爬到平台相當困難，持續調查釐清是否為落海釣客，或是船難事故人員，爬上平台求救的可能。（編輯：張雅淨）1120314