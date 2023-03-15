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女子開車逆向撞飛騎士致死 與家屬和解二審獲緩刑

2023/3/15 15:08
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（中央社記者劉世怡台北15日電）伍姓女子疑路況不熟，逆向行駛於北市環東大道把男騎士撞倒摔落至平面道路身亡，一審依過失致死罪，判刑1年2月。二審今天考量她與死者家屬和解，改判1年，緩刑2年。可上訴。

全案緣於，台北市環東大道去年1月25日夜間10時許發生車禍事故。警方調查，41歲伍女駕車沿環東大道由西往東方向逆向行駛，正面撞上22歲重機騎士劉姓男子，劉男從環東大道翻落至平面道路身亡。

伍女承認過失，供稱當天要回蘇澳，因對路況不熟，才會逆向行駛，案經士林地方檢察署依過失致死罪嫌起訴。

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一審士林地方法院認為，伍女犯過失致死罪，審酌她逆向行駛肇致此件車禍事故發生，導致被害人因遭受嚴重撞擊而於送醫急救後不治，造成被害人父母受有天人永隔、無法回復的傷害，實屬不該，應予非難；伍女與被害人家屬就賠償金額無法達成共識，未能達成和解，判刑1年2月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天審酌她與被害人家屬達成和解，已全數賠償，且她犯後坦承犯行，犯後態度佳，經考量死者家屬及檢察官的意見，判刑1年，宣告緩刑2年，以勵自新。（編輯：李錫璋）1120315

#台北市環東大道
#士林地方法院
#台灣高等法院
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