4男趁石門水庫水位降涉竊漂流木 警喬裝釣客逮人

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）石門水庫近期水位下降，保七員警掌握情資有不肖人士搭膠筏至上游集水區竊取先前遭雨水沖刷而下的漂流木，員警喬裝釣客在水岸邊守候數日忍受蚊蟲叮咬後，當場逮捕4名嫌犯。

保七總隊第五大隊警務員周伯鍾今天接受媒體聯訪時表示，近日接獲情資，有不肖人士在桃園市石門水庫上游集水區竊取先前雨季遭雨水沖刷而下的貴重林木。獲報後，第五大隊、第二大隊及新竹林區管理處等單位共組專案小組進行埋伏查緝。

周伯鍾指出，由於竊嫌都是搭乘膠筏進出水庫上游，為避免對方起疑，員警裝扮成釣客，連續數日守候在岸邊忍受風吹日曬及蚊蟲叮咬。

他表示，直到15日傍晚，發現徐姓男子駕駛膠筏搭載王姓犯嫌等3名男子及竊得貴重木至灘地上岸，王嫌等人並從膠筏挑下1個沉重的黑色太空包。守候的員警見狀，立即上前表明身分執行查緝。

警方在太空包中起獲1塊重約114公斤、市價估計新台幣10萬元的珍貴肖楠木，嫌犯供稱，原本以為用太空包佯裝載運貨物可以躲過查緝，但仍被眼尖的員警識破。

警詢後，王嫌等人被依違反森林法、竊盜等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

保七第五大隊指出，漂流木應由權責單位執行勘察、註記、辨識、集運等處置工作，在尚未公告自由撿拾地點及期間時，勿任意撿拾漂流木，違者將依森林法第50條及52條規定，處以有期徒刑及鉅額罰金，呼籲民眾切勿以身試法。（編輯：戴光育）1120317