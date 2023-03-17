北市拆除工高處墜落至6樓 命危送醫

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台北市忠孝東路2段某工地17日下午發生1名男性工人從高處墜落至6樓意外，送醫時已無呼吸心跳，肇因疑為鋼梁掉落，確切事發原因仍待調查釐清。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 112年3月17日

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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市忠孝東路某工地今天下午執行拆除施工作業時，疑因鋼梁掉落，導致一名30餘歲男性工人從高處墜落至6樓，傷者送醫時已無呼吸心跳，案發原因待調查。

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台北市警消今天下午1時許獲報，指稱忠孝東路2段某巷弄有人員受傷。獲報後，經派員到場發現，現場為一處工地，初步調查，工地正進行拆除作業，疑因鋼梁掉落，一名30餘歲男性工人從高處墜落至6樓，頭部有撕裂傷、肢體骨折，傷者送醫前已無呼吸心跳。

台北市勞動檢查處接獲通報後，已派員到場，要求業者停工及提出改善對策，須至設施設備改善完成後才能復工。（編輯：戴光育）1120317