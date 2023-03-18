拉法葉案犯罪所得孳息沒收開庭 汪家願協商

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）拉法葉艦案，最高法院裁准沒收汪傳浦家人本金4億餘美元確定，孳息部分撤銷發回。高院更二審昨天開庭檢辯爭執，汪家委任律師表達意願，願就本案孳息部分和檢方協商。

汪家委任律師、檢方爭辯孳息金額計算方式，應由那個時間點開始計算，因多年累計下來孳息已為鉅款。

汪家委任律師表示，有誠意進行協商，但檢辯對於本金產生的孳息金額、計算方式等有不同認定，並指責檢方自創公式，希望調取最新的扣押帳戶資料、地檢署執行卷等資料。

檢方指出，先前檢察官提出有裁量基礎的幾個方案，但檢辯協商多次無結果，且因瑞士司法部少列部分公司利益和帳戶凍結前的利得，因此認為瑞士司法部算的報酬率不正確。

法官諭知，檢辯應就本案確定的本金做協商，檢方須在1個月內呈報估算方式，提供法官計算孳息，庭末諭知候核辦。

全案緣於，前特偵組於民國105年7月1日、刑法沒收新制上路首日追討拉法葉艦案犯罪所得，向法院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元。

台北地方法院一審裁定沒收汪傳浦家人9億14萬餘美元，但汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元，因司法沒有互助，予以駁回。檢方與葉秀貞等人均不服裁定，向二審的台灣高等法院提起抗告。

高院裁定，此案犯罪所得包括本金及孳息共9億5332萬4920.60美元（約新台幣286億餘元），應予沒收，雙方均提起抗告。

最高法院109年10月31日裁定，本金4億8719萬2808.72美元，其中3億1253萬9913.44美元沒收確定，剩餘本金1億7465萬2895.28美元及4億8719萬2808.72美元孳息，發回高院更為審理。

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高院更一審認定，孳息應從106年計算，金額為3億4609萬5750.55美元，並認為沒收本金1億7465萬2895.28美元無誤，2個金額相加，准許檢察官聲請沒收追徵本金加孳息5億2074萬8645.83美元（約新台幣145億餘元）。葉秀貞不服，再提抗告。

最高法院110年10月裁定，原裁定關於孳息部分撤銷，發回高院更裁；原裁定裁准本金1億7465萬2895.28美元部分，抗告駁回確定。最高法院總計裁准追討犯罪所得本金4億8719萬2808.72美元（約新台幣135億餘元）確定。（編輯：郭諭儒）1120318