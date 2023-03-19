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資策會控高虹安侵權案 台北地院21日首度開庭

2023/3/19 16:32（3/19 16:53 更新）
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資策會認為高虹安（圖）侵害資策會2篇論文的著作權，提起刑事自訴；台北地方法院將於3月21日首度開庭。（中央社檔案照片）
資策會認為高虹安（圖）侵害資策會2篇論文的著作權，提起刑事自訴；台北地方法院將於3月21日首度開庭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北19日電）資策會認為高虹安侵害資策會2篇論文的著作權，提起刑事自訴；台北地方法院將於3月21日首度開庭，傳喚資策會代表，庭訊依法不對外公開。

資策會去年指控，新竹市長高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，根據2次比對，有用到資策會具著作權的部分，第1次比對發現達7、8成，第2次比對則逾8成，並非在合理使用範圍；高虹安則表示，她的博士論文沒有任何研究不當。

資策會認為，高虹安使用資策會所擁有著作權論文涉侵害資策會權利，去年10月間向台北地方法院提起刑事自訴。

台北地方法院排定將於3月21日上午就高虹安案首度開庭，傳喚資策會代表人到庭闡明自訴範圍及事實，再決定是否需要及何時傳喚高虹安出庭應訊。庭訊將採不公開方式進行。

另外，高虹安被控於立法委員任內詐領助理費案，台北地檢署去年展開搜索、約談行動，並傳喚高虹安說明，訊後諭令新台幣60萬元交保。檢方目前仍在偵辦中。（編輯：方沛清）1120319

#高虹安
#資策會
#台北地方法院
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