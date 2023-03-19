台3線阿婆灣附近重機與林管處車輛擦撞 騎士身亡
2023/3/19 17:01（3/19 17:11 更新）
嘉義縣番路鄉台3線313.5公里路段19日發生死亡車禍，駕駛嘉義林管處公務車的高姓男子疑逆向迴車後跨越雙黃線，與騎乘大型重機的劉姓男子發生碰撞，劉男當場捲入貨車車輪下，傷重送醫不治。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月19日
（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣番路鄉台3線313.5公里路段今天中午發生死亡車禍，嘉義林管處公務車與重機發生碰撞，重機騎士劉姓男子送醫不治；警方表示，公務車駕駛未酒駕，肇事原因調查中。
嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞表示，中午12時許在番路鄉台3線313.5公里路段（離阿婆灣不遠處），高姓男子駕駛嘉義林管處公務車，疑逆向迴車後跨越雙黃線從台3線北往南方向行駛，劉男（20歲）則騎大型重機由南往北行駛，雙方不慎發生碰撞。
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警方表示，劉男當場捲入貨車車輪下，頭部重創出血、胸部及手腳部全身擦挫傷，經救護車送往嘉義聖馬爾定醫院搶救仍傷重不治，駕駛公務車的高男並無酒駕，詳細肇事原因有待調查釐清。
嘉義林管處告訴中央社記者，觸口工作站2名同仁駕駛公務車今天執行假日加強山林巡視工作時，約中午12時5分在台3線313.5k處與黃牌重機碰撞，同仁第一時間報案，也協助傷者脫困，林管處已配合警方調查。（編輯：黃世雅）1120319
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