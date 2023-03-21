中壢警臨檢「大外割」壓制 音樂女老師提國賠

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（中央社記者葉臻桃園21日電）音樂女老師詹慧玲遭中壢員警壓制逮捕案。詹慧玲今天至中壢警分局遞狀，請求國家賠償新台幣200萬元，她說，責任不該由員警個人背負，警局責無旁貸，盼促進警政紀律改革。

詹慧玲在2021年遭時任桃園市政府警察局中壢分局葉姓員警盤查，她拒回答且罵「很蠢」，遭施以柔道「大外割」當街壓制、逮捕；詹慧玲認為警察濫權、執法過當而提起訴訟，雙方一度獲不起訴，經詹慧玲提再議，檢察官起訴葉員。

桃園地方法院今年2月1日宣判，葉員犯公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，各處有期徒刑4月、6月，僅前者可易科罰金。葉員放棄上訴，並自3月11日起停職，將聲請易服社會勞動代替服刑。

詹慧玲上午在律師及支持者陪同下，在中壢分局外召開國賠記者會，她表示，責任不該是葉姓員警個人背負，尤其是在她被抓進警局、剝奪自由的那8個小時，警局分局長、派出所長等都責無旁貸，應該一起負責，並透過國賠的要求來彰顯警界問題，也讓所有民眾都能參與討論，促進警政紀律的改革。

詹慧玲接受媒體聯訪時表示，葉姓員警已經為個人判斷錯誤的違法行為受到法院裁決，個人部分已經承擔，但整件事背後是警政體系墮落的問題，是從上至下對於警察職權過度擴權甚至不理解工作範圍的嚴重錯誤，這件事必須被追究。

詹慧玲說，尤其當她被逮捕進入中壢分局後，員警用超過比例原則的方式對待她、剝奪她的自由，過程是警察局由上至下的合作，也是整個警局的責任，也是警政績效觀念扭曲下的錯誤行為，申請國賠是想讓所有警政體系有所改變。

對此，桃園市長張善政上午接受媒體聯訪時表示，警察局有國賠的審議機制，會照程序來進行，不會迴避。（編輯：方沛清）1120321