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7萬噸貨櫃輪撞高雄港碼頭 引水人測出酒精反應

2023/3/21 14:45（3/21 15:46 更新）
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賽普勒斯籍貨櫃船「現代東京輪」（HYUNDAI TOKYO）20日上午靠泊時撞上高雄港碼頭，造成碼頭毀損。（航港局南部航務中心提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月21日
賽普勒斯籍貨櫃船「現代東京輪」（HYUNDAI TOKYO）20日上午靠泊時撞上高雄港碼頭，造成碼頭毀損。（航港局南部航務中心提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月21日
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（中央社記者蔡孟妤、林巧璉高雄21日電）7萬4651公噸塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪」昨天靠泊時撞上高雄港碼頭，引水人事後被測出有酒精反應，航港局南部航務中心表示，若經查肇事與飲酒有關，將予以懲處。

「現代東京輪」（HYUNDAI TOKYO）昨天上午約9時5分，原應平行靠泊高雄港77號碼頭，但船頭卻直接撞上碼頭，引發巨大聲響，所幸未釀傷亡，碰撞原因由運安會等單位調查。

航港局南部航務中心主任張博彥今天接受中央社記者訪問表示，當時在船上引領的引水人前一晚有飲酒，事發後於船上酒測儀器測出酒測值為0.69，下船後，航港局會同警方於上午11時許使用警方酒測儀器再試一次，測出酒測值為0.19。

張博彥表示，刑法的酒駕規範是針對「駕駛」者，但引水人並非駕駛者，無法令規範。但因此案有肇事，會依引水法第38條規定給予懲處。

張博彥表示，此前曾有引水人有酒精反應且發生肇事情形，當時給予3支警告及吊扣執照3個月懲處。這次也會經過蒐證調查，若確認肇事和飲酒有直接或間接關係，將給予懲處。也再次提醒所有引水人，值勤前一天不要喝酒。

航港局南部航務中心今天發布訊息指出，目前現代東京輪仍在現場，因有適航性問題管制中，經完成修理及檢查後才會解除管制。至於碼頭損壞情形，港務公司正在評估了解。引水人酒精反應一事，會盡快完成海事調查，檢討引水人責任及懲處。

根據刑法第185條之3，不能安全駕駛動力交通工具罪，駕駛人經檢測結果，其吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上，即已達構成犯罪標準。因引水人非駕駛者，故無相關酒測規定。

引水法第38條規定，有因引水人之原因，致船舶、貨物遭受損害、延誤船期或人員傷亡等，當地航政主管機關得予以警告之處分；情節重大者，得報請交通部收回其執業證書。（編輯：郭諭儒）1120321

賽普勒斯籍貨櫃船「現代東京輪」（HYUNDAI TOKYO）20日上午靠泊時撞上高雄港碼頭。（航港局南部航務中心提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月21日
賽普勒斯籍貨櫃船「現代東京輪」（HYUNDAI TOKYO）20日上午靠泊時撞上高雄港碼頭。（航港局南部航務中心提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月21日
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