音樂老師遭臨檢壓制提國賠 中壢分局：尊重判決

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音樂女老師詹慧玲（前中）2021年間遭員警壓制逮捕案，詹慧玲21日到中壢分局遞狀請求國賠。她表示，責任不該是當事員警個人背負，警局分局長、派出所長等都責無旁貸，應一起負責。（讀者提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月21日

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）音樂女老師詹慧玲遭員警壓制逮捕案，詹慧玲今天到中壢分局遞狀請求國賠新台幣200萬元，中壢分局表示尊重司法判決，並就執法過程瑕疵深切檢討，去年7月已懲處相關人員責任。

詹慧玲上午在律師及支持者陪同下，在中壢分局外召開記者會，她表示，責任不該是葉姓員警個人背負，尤其在她被抓進警局、剝奪自由的8個小時，分局長、派出所長等都責無旁貸，應該一起負責，並透過國賠要求彰顯警界問題，也讓所有民眾能參與討論，促進警政紀律改革。

桃園市警察局中壢分局下午發布新聞稿表示，葉姓員警在接獲桃園地方法院判決書後檢視詳閱前因後果，發現當時依職權發動判斷與執法程度認定確有瑕疵，又因情緒影響處置作為，對於法院判決坦然接受，勇於面對司法結果。

中壢分局在新聞稿中指出「尊重司法判決」，並就個案爭議衍生執法過程瑕疵部分深切檢討，去年7月已懲處包含時任分局長及所長等相關幹部監督不周，及葉姓員警違失責任。

中壢分局說，葉姓員警執法瑕疵個案業已列為案例教材，並依照新修正相關規定，加強員警教育訓練、模擬各種情境執法，務求認事用法謹慎周延，在保障人權的前提下，嚴正執法並依法定行政程序處置，以維護公共秩序與個人權益。

詹慧玲在2021年遭時任桃園市政府警察局中壢分局葉姓員警盤查，她拒回答且罵「很蠢」，遭施以柔道「大外割」當街壓制、逮捕；詹慧玲認為警察濫權、執法過當而提起訴訟，雙方一度獲不起訴，經詹慧玲提再議，檢察官起訴葉姓員警。

桃園地方法院今年2月1日宣判，葉姓員警犯公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，各處有期徒刑4月、6月，僅前者可易科罰金。葉姓員警放棄上訴，並自3月11日起停職，將聲請易服社會勞動代替服刑。

桃園市長張善政上午接受媒體聯訪時表示，警察局有國賠的審議機制，會照程序來進行，不會迴避。（編輯：李錫璋）1120321