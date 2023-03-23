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澎湖議長劉陳昭玲涉貪案 機要秘書遭押抗告駁回

2023/3/23 10:40
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（中央社記者洪學廣高雄23日電）澎湖縣議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美涉貪污，遭澎湖地院裁定羈押禁見，委任律師分別提抗告；高雄高分院今天上午依陳女辯解和證人證述不符，原裁定認事用法無誤，駁回抗告。

劉陳昭玲與陳淑美2人因被控貪污案，澎湖地方法院14日裁定2人羈押禁見，另名孫姓女子則以新台幣20萬元交保；但因2人不服羈押裁定，委任律師謝曜焜、吳建勳分別提出抗告狀爭取出監。

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台灣高等法院高雄分院上午發布新聞稿指出，陳淑美雖否認與劉陳昭玲、孫女共同收賄，但法官依據扣案證據、證人證述等，認為陳女辯解有多處不符且不合情理之處，經訊問後認定其涉犯貪污治罪條例收賄罪嫌重大，且有滅證、勾串共犯及證人之虞。

高雄高分院法官認為，澎湖地方法院原裁定羈押禁見認事用法無誤，被告抗告並無理由，應予駁回，此案不得再抗告。劉陳昭玲抗告部分，結果仍未出爐。（編輯：陳仁華）1120323

#劉陳昭玲
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#高雄高分院
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