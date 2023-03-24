設局買毒拘禁毆打女藥頭 明仁會花蓮5成員落網

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花蓮警分局查獲竹聯幫明仁會花蓮分會邱姓幹部涉嫌以暴力拘禁凌虐跨區販毒的江姓女子，警方循線逮捕邱男等5人送辦，查扣開山刀、犯罪工具物證及大批毒品。（花蓮警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年3月24日

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）竹聯幫明仁會日前北市萬豪酒店高調辦春酒惹議。花蓮警分局查獲明仁會花蓮分會邱姓幹部涉嫌以暴力拘禁，凌虐跨區販毒的江姓女子，警逮捕邱男等5人送辦，邱訊後遭法院羈押。

警方調查，邱嫌不滿住在桃園的江女透過網路販售彩虹煙毒品到花蓮，認為地盤遭插旗，佯裝購買大量毒品，約江女到花蓮交易。8日指揮集團成員到江女留宿汽車旅館將人押到花蓮市一處洗車場拘禁約14小時，搶走毒品並毆打、凌虐及要求寫悔過書。9日江女趁隙逃出向警方報案。

花蓮警分局獲報組成專案小組，報請花蓮地檢署檢察官江昂軒指揮偵辦，21、22日持拘票及搜索票於花蓮市、吉安鄉等地拘提涉案的邱嫌及明仁會花蓮分會4名成員到案，查扣開山刀、犯罪工具物證及市價約新台幣35萬的咖啡包、大麻、安非他命、K他命，以及江女遭「黑吃黑」的彩虹菸等大批毒品等。

警方調查發現，29歲邱姓主嫌是明仁會花蓮分會幹部，平日經營檳榔攤兼花蓮一帶毒品買賣，3月6日也出席台北市萬豪酒店春酒，並在社群網站分享炫耀。

花蓮警分局長陳文彬今天接受媒體聯訪指出，全案調查後依強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例罪移送花蓮地方檢察署偵辦，邱嫌經檢察官聲押獲准。（編輯：孫承武）1120324