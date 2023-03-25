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首頁 / 社會

前三灣鄉長涉賄賣官 遭撤職停止任用4年

2023/3/25 09:58
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（中央社記者謝幸恩台北25日電）苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強於任職期間多次向承攬標案的業者索賄，又利用清潔隊甄選收賄並隱匿不法所得。懲戒法院認為，温志強嚴重敗壞官箴，判撤職並停止任用4年。可上訴。

合議庭認為，温志強103年間當選鄉長、107年間獲鄉民支持連任，實有愧於選民與國家付託，嚴重悖法亂紀、敗壞官箴，並損害政府信譽及公務人員形象，審酌其多次索賄、鉅額不法所得，日前判決撤職並停止任用4年。

全案起於，温志強於民國103年12月25日至111年12月24日，多次利用督辦鄉公所公共工程的職務上機會，向承攬標案業者收賄；又利用鄉公所109年間2度辦理清潔隊甄選時，分別向應徵者與其親友收賄；並為隱匿歷年不法所得，將不知情的母親、兒子銀行帳戶拿來洗錢，並買入土地來規避司法追查。

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苗栗地檢署於去年8月間依貪污治罪條例等罪起訴温志強，認定涉嫌以得標金額8％到15％賄款作為得標條件，從中索賄的工程案有129案、人事案2案、洗錢案1案，包含三灣鄉辦公廳舍重建案、109年三灣光電系統標租案、多起鄉內工程圍標案、委託設計監造案，不法獲利達新台幣1289萬8100元，全案仍於苗栗地方法院審理中。

監察院認為，温志強本應清廉自持，致力推動地方建設，為鄉民謀取福利，卻利用職務權限，伺機索賄中飽私囊，違失事證明確、情節重大，於今年1月間全數通過彈劾温志強，並移送懲戒法院審理。（編輯：郭諭儒）1120325

#温志強
#監察院
#苗栗地方法院
温志強
前三灣鄉長温志強涉收賄1289萬 監院全票通過彈劾
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