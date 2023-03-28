台中街頭聚眾鬥毆 警查扣改造槍鎮暴槍將10人送辦

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劉姓男子等10人，分屬兩派人馬，雙方疑因酒後反目起爭執，28日凌晨在台中市北屯區一處路口鬥毆，警方獲報啟動快打部隊，出動多名警力到場壓制。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月28日

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（中央社記者蘇木春台中28日電）劉姓男子等10人，分屬兩派人馬，雙方疑因酒後反目起爭執，今天凌晨在台中市北屯區一處路口鬥毆，警方派遣大批警力到場壓制，並查扣1改造槍枝及1把鎮暴槍，涉案10人都被逮捕依法送辦。

台中市警察局第五分局今天告訴中央社記者，今天凌晨4時16分獲報，北屯區崇德路、文心路口發生聚眾鬥毆案件，警方立即啟動快打部隊，出動18名警力到場，壓制在場涉案10人並逮捕，其中3人受傷送醫。

警方初步調查，雙方疑因酒後反目起爭執，在街上起衝突，警方到場後將雙方人馬隔開並壓制，當場查扣48歲劉男及44歲劉男攜帶的非制式手槍1把、子彈13顆及1把無殺傷力的鎮暴槍。

警方將調閱周邊監視器釐清案情及涉案人員。此外，將查扣的槍械送鑑識檢驗殺傷力，並將涉案的10人依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1120328