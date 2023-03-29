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台南殺警案殉職警員凃明誠、曹瑞傑 入祀忠烈祠

2023/3/29 11:42（3/29 12:31 更新）
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台南市政府29日舉行「112年公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮」，2022年8月殉職警員凃明誠、曹瑞傑入祀忠烈祠。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月29日
台南市政府29日舉行「112年公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮」，2022年8月殉職警員凃明誠、曹瑞傑入祀忠烈祠。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月29日
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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市今天舉行公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮，去年8月因台南殺警案殉職的警員凃明誠、曹瑞傑入祀忠烈祠。

台南市政府今天分別在南區、新化區忠烈祠及永康區軍人忠靈祠舉行「112年公祭革命先烈暨陣亡將士春祭典禮」，台南市長黃偉哲在南區忠烈祠主祭，並舉行凃明誠、曹瑞傑入祀儀式。

黃偉哲指出，警界痛失優秀人才，這是國家莫大損失；市府強化各類執勤裝備及訓練設備，陸續配發密錄器、行車紀錄器、水柱型辣椒噴霧器、拋射式電擊器、臂式防暴盾牌等，讓警員值勤更安全。

台南市政府發布新聞稿指出，隸屬台南市警局第二分局民權派出所的凃明誠、曹瑞傑，去年8月22日查緝重機車竊案時，遭歹徒林信吾襲擊殉職，凃明誠享年36歲，曹瑞傑得年27歲，追晉巡官及追頒行政院三等楷模獎章、總統頒發褒揚令等，入祀忠烈祠。

凃明誠是台南市關廟區人，警察專科學校警員班23期畢業，奉派新北市警局樹林分局服務，民國105年10月調派台南市警局第二分局。

曹瑞傑是台南市歸仁區人，警察專科學校第32期畢業，分發至台北市警局文山第二分局服務，110年1月奉派至台南市警局第二分局。

台南市政府民政局長姜淋煌表示，目前供奉於南區忠烈祠的烈士牌位，除原入祀烈士301名外，加上凃明誠、曹瑞傑，共303名；另供奉於新化忠烈祠牌位共295名。民政局每年3月29日及9月3日分別舉行忠烈祠春秋祭祀典禮。（編輯：郭諭儒）1120329

#曹瑞傑
#凃明誠
#新化忠烈祠
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