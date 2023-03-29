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四海幫詐團假投資生基詐財 刑事局逮16嫌送辦

2023/3/29 16:23（3/29 16:42 更新）
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警政署刑事局29日召開破案記者會，宣布破獲以四海幫幹部黃姓男子為首的生基位詐欺集團，計發動3波行動查獲黃男等16嫌送辦，並在現場展示所查扣贓證物。中央社記者黃麗芸攝 112年3月29日
警政署刑事局29日召開破案記者會，宣布破獲以四海幫幹部黃姓男子為首的生基位詐欺集團，計發動3波行動查獲黃男等16嫌送辦，並在現場展示所查扣贓證物。中央社記者黃麗芸攝 112年3月29日
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（中央社記者黃麗芸台北29日電）以四海幫幹部39歲黃男為首的生基位詐欺集團自民國110年起誘害民眾假投資真詐財，台北1名6旬男子因此財損新台幣1000萬元，刑事局獲報發動3波行動查獲黃男等16嫌送辦。

警政署刑事局今天召開破案記者會，偵查第一大隊第1隊長鄭世興表示，民國110年8月獲報，以四海幫幹部黃男為首的生基位詐欺集團，自同年6月起以假扮生基位仲介並隨機撥打電話誘騙民眾，佯稱有買家願高價收購生基位，慫恿被害人可投資購買後再轉售獲利，且陸續鼓吹加購「土權、生基罐、科儀、石版」等產品。

詐團成員還會假扮買家和被害人見面，藉此取信被害人，待其信以為真付款購買後，詐團便捏造各種理由使得交易失敗，藉此拖延交易病持續慫恿被害人加購，最後斷絕聯繫，造成被害人血本無歸。

警方初步清查，此案已知被害人有5人，遭詐總金額約新台幣3000萬元，其中1名台北6旬男民眾財損高達1000萬元。

案經長期偵蒐，專案小組自112年1月至3月17日共執行3波緝捕行動，緝獲黃男等16嫌到案，查扣現金1561萬餘元、汽車5輛、生基特區商品簽收單、和土地權狀等證物。

全案詢後將16嫌依涉詐欺罪嫌送台北地檢署偵辦，其中主嫌黃男以30萬元交保，其他犯嫌則分別以5萬至40萬元不等金額交保。（編輯：張銘坤）1120329

#警政署刑事局
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