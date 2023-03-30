20具海上浮屍分相字案 高檢署成立聯繫平台清查

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（中央社記者謝幸恩台北30日電）台灣沿海近日陸續發現多具浮屍，遭疑為越南人蛇集團海上丟包。高檢署今天邀集相關單位開會，指示成立聯繫平台供各單位交換情報，並由高檢署主任檢察官鄭鑫宏做業務督導。

因事涉台中、台南、雲林、橋頭、高雄、桃園等6個地檢署轄區，高檢署今天邀集6個地檢署、海巡署、刑事局、法醫研究所等相關單位召開會議，經檢察長張斗輝指示下，初步規劃成立聯繫平台供各單位第一時間內交換情報。

高檢署指出，聯繫平台的督導業務以高檢署防制人口販運督導小組成員為主，由專責婦幼、人口販運的主任檢察官鄭鑫宏進行業務督導，檢察官沈念祖、許鈺茹為小組成員，彙整各地檢署、刑事局、法醫所、海巡署的情報，並建立資料庫與業務協調

高檢署表示，相關地檢署均已簽分相字案，避免個案管轄權爭議，暫由各地檢署依偵查步驟、相驗程序，進一步調查海上浮屍的身分、關係，。

高檢署指出，20具海上浮屍均已完成相驗，自今年2月中旬至3月底止，共發現20具海上浮屍，16人確認身分，其中9人疑為輕生或意外落水死亡的台灣人，7人為越南籍死者（5男、2女）與刑事局查出的另7名偷渡來台的越南籍人士（3男、4女）有所關聯，已指示檢警釐清是否與國際人蛇集團有關。（編輯：張銘坤）1120330